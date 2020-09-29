شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 5 نصائح لحماية القلب من الأمراض (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى اتباع عدد من النصائح للحفاظ على الصحة العامة للقلب بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للقلب.

وتضمنت نصائح وزارة الصحة والسكان الحفاظ على الوزن السليم وخفص معدل تناول الملح وممارسة الرياضة بانتظام مع تناول وجبات صحية والابتعاد عن التدخين.

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ويعتبر التدخين السبب الرئيسى فى الإصابة بأمراض القلب وسرطان الرئة، و90% من المصابين بسرطان الرئة بسبب التدخين، و10% من غير المدخنين، وكميات التدخين تختلف من شخص لآخر، و40% من الضرر الخاص بعلبة السجائر يقع على الشخص من أول سجارة والـ60% الآخرين فى الـ19 سجارة الأخرى.

وتعتبر السجائرالإلكترونية وسيلة لاستقطاب مدخنين جدد، لكن يجب التحذير من تدخينها والاهتمام بالصحة العامة.



