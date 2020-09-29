شكرا لقرائتكم خبر عن "الجنس مش خط أحمر.. أولادنا أهم" بـ"خلف خلاف".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول برنامج "خلف خلاف" الذى تقدمه الزميلة ندى حجازى، أزمة التحرش بالأطفال، لتوعية الأسر وأولياء الأمور بخطورته وكيفية التعامل مع الأطفال ضحايا تلك الأفعال الدنيئة وكيفية قيام الأسرة بدورها في توعية الأطفال من خطورة الأمر والتوعية الجنسية لهم.
وبعد تداول رواد السوشال ميديا لفيديو يثبت تحرش مدرس مسن بطفلة أثناء إعطائها الدرس الخصوصي، قدمت ندى حجازى بعض النصائح حول كيفية إيصال المعلومة للأطفال بشكل بسيط وسهل ومناسب لأعمارهم، مشيرة إلى أن جهل الأطفال يعرضهم أكثر للتحرش وعدم القدرة على التصرف ومواجهة المتحرشين.
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