شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا بالقاهرة: تمثال يورى جاجرين رمز للصداقة بين القاهرة وموسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب سفير روسيا الاتحادية جيورجى بوريسينكو، عن سعادته، باحتفالية وكالة الفضاء المصرية، لإزاحة الستار عن تمثال أول رائد فضاء فى التاريخ للروسى يورى جاجارين، وهو من تصميم الفنان إليكسى ليونوف.

وقال السفير الروسيى، خلال احتفالية إزاحة الستار عن تمثال يوري جاجارين، بوكالة الفضاء المصرية، إن هذا التمثال سيكون رمزا للصداقة بين روسيا ومصر.

كما أوضح السفير الروسي، أن تمثال يوري جاجارين بوكالة الفضاء المصرية، سيدعم العلاقات بين البلدين.

ويعتبر يورى جاجارين أول إنسان يسافر الى الفضاء فى 12 أبريل عام 1961 دار رائد الفضاء حول مدار الأرض بواسطة مركبة فوستوك التابعة للاتحاد السوفيتى ودامت رحلته 108 دقائق، أصبح غاغارين بعد رحلته بطلاً شعبياً فى الاتحاد السوفيتي، وحتى اليوم وبعد مرور أكثر من ستة عقود على رحلته التاريخية لا يزال يُحتفل بإنجاز جاجارين على نطاقٍ واسع فى متاحف الفضاء الروسية حيث تُعرض العديد من سفن الفضاء والتماثيل التى تُبجّل مكانته، بجانب ذلك دفن رفاته فى الكرملين فى موسكو كما ويعرض جزء من مركبته الفضائية فى متحف RKK Energiya.

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يشار إلى أن رحلة جاجارين حدثت فى وقت كانت تتنافس فيه الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى على التفوق التكنولوجى فى الفضاء، لكن الاتحاد السوفيتى كان قد أرسل أول قمر صناعى يدعى سبوتنيك إلى الفضاء فى أكتوبر عام 1957.

ولد يورى أليكسييفيتش جاحارين وهو الثالث بين أربعة أطفال فى 9 مارس عام 1934 فى قرية صغيرة على بعد مئة ميل من موسكو، شهد غاغارين عندما كان مراهقًا الهبوط الاضطرارى للطائرة المقاتلة الروسية "ياك" بالقرب من منزله، بعدها بسنوات، عندما عُرِضت عليه فرصة الانضمام إلى نادى طيران قبل العرض بشغف، وقام بأول رحلة فردية عام 1955، فقط وبعد عدة سنوات، قدَّم طلبه ليُعتبَر رائد فضاء.