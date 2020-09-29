شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد العمال يرصد التأثيرات السلبية لكورونا على معدلات البطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي عبر تقنية "زووم"كلمة "الاتحاد العالمى للنقابات " في ندوة عن تأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية، ودور العمال فى مواجهتها، والتي تنظمها منظمة الوحدة النقابية الأفريقية، اليوم الثلاثاء، وتحدث فيها قيادات نقابية إفريقية، منهم أمين عام "المنظمة" أرزقي مزهود، وفرنسيس أتولي رئيس "المنظمة"، رئيس اتحاد عمال كينيا، والأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب غسان غصن.

بدأ "المراغي" بصفته نائب رئيس "الإتحاد العالمي للنقابات"، كلمته بالقول :"يسعدني اليوم بأن اشارك معكم أعمال المؤتمر الافتراضى لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية حول الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا على العمال وذلك باسم اتحاد النقابات العالمي الذي يمثل 90 مليون عضو في 130 دولة ، ويضم في عضويته الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى يشغل مواقع قيادية فيه،كما أود أن أنقل إليكم التحيات النضالية للزميل جورج مفريكوس الأمين العام للاتحاد ."

وأضاف:"جميعنا يرى مدى تأثر العالم بجائحة فيروس كوفيد 19 حيث قامت الدول بالعديد من الإجراءات التى تراوحت بين إغلاق الحدود والحجر المنزلى للمواطنين وعزل المصابين وقد تضررت اقتصاديات الدول بشدة ، وبطبيعة الحال العمال هما الفئات الأكثر تضررا بهذه الأزمة وخاصة العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع الخاص، وكذلك العاملين بالقطاع الصحي المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس، فضلا عن أن أكثر الأشخاص تأثراً هم العمال ذوو الأجور المتدنية بالفعل وليس لديهم حماية اجتماعية لائقة ولا بديل للدخل إذا توقف عن العمل، فوفقا لتقارير منظمة العمل الدولية خلال الشهور السابقة تزايدت معدلات فقدان الوظائف والبطالة ".

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وقال :"ومن هنا يجب علينا كممثلين عن العمال أن نكون صوتاً لهم محافظين عن حقوقهم مثل الحق فى التأمين الصحي الشامل والحق في الأجور اللائقة وغيرها من إجراءات الحماية الضرورية للعمال والعاملات والاعتماد على الحوار الاجتماعي من أجل التوصل إلى حلول للأزمة الراهنة".











