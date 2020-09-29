شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 1020 طن مخلفات من 7 مراكز خلال أسبوع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حالة النظافة بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة والدقى والعجوزة فى إطار المتابعة اليومية لحالة النظافة ورفع المخلفات للوصول للمستوى المرجو من المواطنين، حيث وجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل بتنفيذ خطة أسبوعية على مستوى إحياء المحافظة لتجريد وكنس الحى بالكامل ورفع الأتربة مع الالتزام برفع أى مخلفات أو تراكمات أولا بأول على مدار اليوم ، كما كلف رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات رفع المخلفات والكنس والتجريد مع المتابعة الدورية لحالة الطرق وعدم السماح بوجود اى مخلفات.

توجيهات المحافظ جاءت خلال جولة قام بها لتفقد حاله النظافة، مشيرا إلى أن مجهودات رفع المخلفات و تمهيد وتجريد الطرق التى نفذتها محافظة الجيزة على مدار يوم شملت تمهيد شارع ترعة السواحل اتجاه شركة الغاز خلف الموقف بحى الوراق وتمهيد وتسوية الطريق بقري طهما والسعودية وشارع الثورة بمركز ومدينة العياط وتمهيد الطرق بالشوبك الشرقي بمركز الصف وطريق ابو فرج بالشوبك الغربي وطريق مصر اسيوط السريع ونزله الشوبك ورفع 30 طن اتربة ومخلفات وجميعهم بمركز البدرشين .

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بالإضافة الى رفع 350 طن مخلفات بقرى ابو غالب وبنى سلامه ووردان ونكلا والجلاتمة والمنصورية وتجريد الطرق بنكلا وكفر حجازى بمركز منشأة القناطر ورفع المخلفات وتجريد شوارع الحاج وجودة ومركز الشباب ووردانى وعبد الكريم بمركز الواحات البحرية وقرى الكداية وصول بمركز أطفيح، لافتا إلى انه تم رفع 125 طن مخلفات من 12 منطقة بمدينة الحوامدية شملت شوارع صلاح سالم والجمهورية والمحطة وبين المساكن ومقلب السنتر ومدخل الشيخ عتمان ومدكور وطراد النيل والبركة بالإضافة الى رفع 406 طن مخلفات وتمهيد وتجريد عدداً من الطرق بالوحدات المحلية بالبراجيل وبرطس والكوم الأحمر وبشتيل بمركز ومدينة أوسيم وحوالى 100 طن مخلفات واتربة من مركز ابو النمرس ومدينة كرداسة .

كما تم رفع المخلفات وتجريد وكنس شوارع النيل و جامعة الدول العربية ومحور 26 يوليو بحى العجوزة وشوارع وزارة الزراعة و النيل و السودان واحمد الزيات والتحرير ومنطقه بين السرايات بحى الدقى وشارع ترعة عبد العال بحى بولاق الدكرور وشارع الهرم وبميدان الظافر بالعمرانية كما تم رفع مخلفات وتجربد شارع سيف الإسلام ومدخل الكونيسة بحي الطالبية ورفع المخلفات والتراكمات اسفل الطريق الدائرى نطاق منطقه كفر غطاطى بحى الهرم كما تم رفع 200 طن مخلفات بأرض المطاحن بشارع فيصل وزراعتها بالمسطحات الخضراء .