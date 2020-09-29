شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات رفع الإشغالات في مدن القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الوحدات المحلية في القليوبية، الثلاثاء، رفع الإشغالات من الشوارع في مدن المحافظة، تنفيذًا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

في حي شرق شبرا الخيمة، قام الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس الحى، بشن حملة مكبرة للتصدى للإشغالات والمخالفات بمنطقه أرض الدكتور، والتى تقوم بالتعدى على الطريق العام، وعدم الحصول على تراخيص ومخالفة قوانين الإشغال.

وتم تحرير محاضر للمخالفين، ورفع الإشغالات الموجودة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى طوخ، قام أحمد الوزيري، رئيس المدينة، بشن حملة استهدفت شارع بورسعيد وميدان الحرازية، لإزالة الباعة الجائلين من نهر الطريق، والتنبيه على أصحاب المحال عدم وضع بضائعهم على الأرصفة، ما يعوق حركة المشاة.

وفى بنها، قام المهندس على عبدالستار، رئيس المدينة، بحملة لرفع الإشغالات، حيث تم رفع الإعلانات الموجودة بمدينة بنها، لعدم وجود ترخيص لها.

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حملات لمواجهة الاشغالات فى شوارع القليوبية

حملات لمواجهة الاشغالات فى شوارع القليوبية

حملات لمواجهة الاشغالات فى شوارع القليوبية

حملات لمواجهة الاشغالات فى شوارع القليوبية