شكرا لقرائتكم خبر عن منح 117 درجة ماجستير ودكتوراه وتعيين وترقية 36 أستاذ بجامعة الاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته المنعقدة، اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور هشام جابر المكلف بتسيير أعمال الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على منح 117 درجة ماجستير ودكتوراة لمنتسبيها.

ووافق المجلس على ترقية 15 عضو هيئة تدريس، 6 إلى وظيفة أستاذ، 9 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 21 مدرس، ومنح 28 درجة دكتوراة،89 درجة ماجستير، في التخصصات العلمية المختلفة.

وقدم المجلس التهنئة إلى الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية السابق بمناسبة توليه مهام رئاسة جامعة العلمين الأهلية متمنيا له التوفيق والسداد ومؤكدا ان جامعة الإسكندرية ستكون داعم اساسى للجامعة الأهلية في أداء مهامها في تقديم خدمة تعليمية متميزة.

كما قدم المجلس الشكر للدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق على جهده المميز للنهوض وبصماته الواضحة لتطوير القطاع

كما قدم الشكر العمداء التي انتهت فترة عمادتهم والعمداء الجدد والعمداء المكلفين بتسيير الأعمال متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم وهنأ المجلس الدكتورة منا غالب بمناسبة تعيينها عميدا لكلية التربية النوعية.

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