شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة «بانرات» مرشحي النواب من شوارع مدن القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة القليوبية تنفيذ تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بازالة الدعاية الانتخابية التي قام المرشحون المحتملون لمجلس النواب بوضعها بالشوارع والميادين الرئيسية بمدن المحافظه بالمخالفة للتوقيت الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات والمقرر بدؤها من 5 أكتوبر المقبل

وناشدت محافظة القليوبية مرشحى مجلس النواب بالالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية وبدء الدعاية في الخامس من شهر أكتوبر

وقامت محافظة القليوبية بعمل منشور وتوزيعه على مجالس المدن والوحدات المحلية تضمن التنبيه على جميع المرشحين بسرعة إزالة اللافتات الخاصة بهم، حتى الموعد المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات ببدء الدعاية الانتخابية، وإلا سوف تقوم الوحدات المحلية ومجالس المدن والأحياء بالمحافظة بإزالة كافة أشكال الدعاية من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والقرى التابعة والتحفظ على جميع اللافتات وعروق الأخشاب.

وتضمن المنشور انه على كل مرشح من مرشحى مجلس النواب الذهاب لمجلس المدينة للحصول على تصريح قبل وضع الدعاية الانتخابية بالشوارع الرئيسية والفرعية والقرى التابعة لها وإلا سيتم تنفيذ القانون بشأنه على الفور.