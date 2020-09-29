شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة القومية للتأمين الاجتماعى لشهر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عن خطة صرف معاشات شهر أكتوبر و المرتكزة علي تقسيم المستحقين البالغ عددهم 6.5 مليونمواطن إلى ثلاث شرائح. وتشمل الصرف للشريحة الأولي و البالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس و الأحد الموافق الأولو الرابع و الصرف للشريحة الثانية و البالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الإثنين والثلاثاءالموافق الخامس و السادس من أكتوبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف إعتبارا من يومي الأربعاء و الأحد الموافق السابع و الحادي عشر منأكتوبر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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