شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الكنيسة والتعليم الديني الإسلامي «المفتاح القوي» لبناء أي وطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الأسرة والمجتمع المحلي والكنيسة والتعليم الديني الإسلامي هم المفتاح القوي لبناء أي وطن.

وأضاف البابا خلال حفل توزيع جوائز المسابقة الثقافية البحثية للتربية الدينية المسيحية، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في مقدمة الوزارات التي تعمل للمستقبل، مستطردا «تبني الوزارة والكنيسة في عمل مشترك في صورة مسابقة رائع ويحتاج تشجيع، واليوم اتيت لتشجيع أبنائنا والمدرسين والموجهين والإداريين».

وتابع البابا «ذات مرة قرأت عبارة للدكتور أحمد زويل يقول ليس الغرب أذكياء وليس الشرق أغبياء المشكلة أنه في الغرب عندما يواجهوا إنسان فاشل يوجهوه حتى يتفوق».

وواصل «عنصر التشجيع هو أقوى عنصر في التعليم، ولذلك أشكركم أنكم اتخذتم هذا الاتجاه في تشجيع أبنائنا وبناتنا فعنصر التشجيع هو ما يبني الوطن وليس إحباط الهمم أو التخويف حتى لو كان التشجيع على شئ صغير».

ووجه البابا رسالة إلى المعلمين قائلا: «اخوتي الأحباء في الوزارة والمسؤولين في إعداد الأنشطة سواء المسابقة البحثة أو تدريب الألف معلم للتربية الدينية، مضيفا، العنصر القوي في هذا هو التشجيع لذا استغلوا ذلك في تبني سياسة التشجيع القوي لكل أبنائنا»، مشيرا إلى مقوله الدكتور زويل عقب حصوله على جائزة نوبل فكان رده: «أنا لم أحصل على الجائزة بل فريق بحثي مكون من 150 شخص هو الذي حصل عليها».

وشهدت الاحتفالية عرض فعاليات مشروع تدريب «1000 معلم مسيحى»، الذي يأتى بمشاركة وزارة التربية والتعليم، وبحضور أكرم حسن وكيل أول الوزارة.

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