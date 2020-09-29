شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: لا زيادة بالمصروفات الدراسية ورسوم المدن الطلابية.. تعرف على جدول الحضور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور هشام جابر، المكلف بتسيير أعمال الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، السياسيات التعليمية للجامعة مع بداية العام الدراسي 2020/2021، وناقش إعداد البنية التحتية الإلكترونية لكل الكليات، وتفعيل منصة Microsoft teams كمنصة رسمية ووحيدة لجامعة الإسكندرية للتعلم عن بعد، وتفعيل البريد الرسمي الجامعي alexu.edu.eg @ لأعضاء هيئة التدريس والطلاب كشرط للحصول على خدمات مايكروسوفت مجانًا وتقديم كل الخدمات التعليمية من خلاله، وإتاحة المنصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب للتواصل من مكان واحد ضمن تجربة واحدة آمنة.

وأوضح أنه سيتم إنشاء بريد رسمي خاص بكل المقررات لرفع المادة العلمية والفيديوهات والروابط ذات الصلة للفريق الخاص بالمقرر بهدف إتاحة بيئات تعليمية فعالة وعصرية للطلاب وتتكامل مع الجداول الدراسية بكل كلية، والتي سوف يتم إعلانها للطلاب قبل بدء الدراسة بأسبوع، ووجود آليات لإثبات الحضور والانصراف وعدد الساعات التعليمية المنفذة من قبل كل عضو هيئة تدريس والطلاب.

وقال إنه سيتم تواجد الطلاب بالتناوب من خلال تطبيق التعليم الهجين وتقسيم الطلاب لمجموعات لتقليل الكثافة الطلابية في المدرجات، بحيث يكون حضور الطلاب مرتين أسبوعيًا للكليات النظرية، وثلاث مرات أسبوعيًا للكليات العملية والتطبيقية، واستكمال العملية التعليمية من خلال المنصات التعليمية أو تسجيل المحاضرات، بحيث يحصل الطالب على المادة العلمية سواء كان متواجد في الكلية أو غير متواجد، كما أكد على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، وعدم التراخي في الالتزام بها، سعيًا لتحجيم الإصابة بالفيروس خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما أننا مقبلون على فترة بدء العام الدراسي الجديد.

ووافق المجلس على عدم زيادة قيمة المصروفات الدراسية، مع استمرار الجامعة في دعم الطلاب غير القادرين، والطلاب ذوى الإعاقة، والطلاب المتفوقين وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لهم ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم، كما وافق المجلس على عدم زيادة قيمة المصروفات في المدن الجامعية، وتنفيذ سياسة الوزارة في تقليل الكثافة العددية بالمدن، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في التجمعات بين الطلاب لمواجهة فيروس كورونا، مع تدريب وتوعية العاملين بالمدن على كيفية التصرف مع حالات الاشتباه والحالات المخالطة من خلال الوحدات العلاجية المتواجدة بالمدن الجامعية.