شكرا لقرائتكم خبر عن تُقدر بـ25 مليار جنيه.. «التأمينات» تبدأ صرف المعاشات والدفعة الثانية من العلاوات الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، على جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية إعتبارًا من الخامسة من صباح بعد غد الخميس، الموافق الأول من أكتوبر2020، ودون التقيد بمواعيد لانتهاء يوم العمل والممتد حتى حصول جميع المتواجدين بمحيط المنفذ على استحقاقاتهم.

وأوضح رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات، بالإضافة إلى الدفعة الثانية للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أكتوبر و7 مليار جنيه تكلفة صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي A.T.M مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 10 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية إعتبارًا من اليوم الأول من الشهر.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كانت قد أعلنت عن خطة صرف معاشات شهر أكتوبر والمرتكزة على تقسيم المستحقين البالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى 3 شرائح، حيث تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافق الأول والرابع، والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الإثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف إعتبارًا من يومي الأربعاء والأحد الموافق السابع والحادي عشر من أكتوبر.