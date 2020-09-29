شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة المنيا الجديدة غدًا لمدة 12 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، قطع المياه بالمدينة لمدة 12 ساعة، بدءاً من الساعة الـ9 صباح غدٍ الأربعاء30/9/2020 وحتى الساعة الـ9 مساء نفس اليوم، وذلك في إطار الصيانة الدورية ورفع الكفاءة لمحطة تنقية المياه بالمدينة، حيث سيتم ربط المرحلة الثانية بالمرحلة الأولى لمحطة تنقية المياه لرفع تصرف المحطة من طاقة 40 ألف م3/يوم إلى طاقة 45 ألف م۳/يوم تمهيداً لدخولها الخدمة، بجانب أعمال غسيل وتطهير المروقات.
وأهاب «أحمد» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، بالمواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة لتخزين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكداً عودة المياه لطبيعتها فور الانتهاء من تنفيذ الأعمال.
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