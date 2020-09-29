شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 15 طن كبدة مستوردة وفراولة مجمدة غير صالحة الاستهلاك الآدمي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الرقابية فى وزارة التموين والتجارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من الكبدة غير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط 7 طن و140 كيلو كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و8 طن فروالة مجمدة غش تجاري، لانتهاء فترة الصلاحية أثناء التعبئة لطرحها بالأسواق وضبط لحوم ضان بأحد المطاعم ذبح خارج المجازر في الشارع، وكذلك ضبط 1.5 طن مستلزمات إنتاج بأحد المصانع منتهية الصلاحية بالشرقية، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعه للنيابة.

جاء ذلك في إطار الحملة التي شنتها الوزارة برئاسة المهندس عبد المنعم خليل رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية، وبتوجيهات من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين والتصدي لأي محاولات من قبل البعض.

على جانب آخر يشكل قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعات عمل للمرو على الأسواق وأيضا المخابز، ومتابعة صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية في موعدها من خلال منافذ الشركات التابعة وبقالين التموين في مختلف المحافظات وفروع مشروع جمعيتي، حيث يتم صرف السلع المدعمة بقيمة 50 جنيها بكل فرد مقيد بالبطاقات التموينية.