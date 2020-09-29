شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «البحوث الإسلامية» ينهي خصومة بين عائلتين بالعامرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوفد د. نظير عيّاد ،الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفدًا إلى إحدى مناطق العامرية بالإسكندرية، لعقد صلح بين عائلتي الحوتة ومرجى، وذلك في إطار توجيهات د.أحمد الطيب – شيخ الأزهر ببذل المزيد من الجهود في إقرار السلم المجتمعي ونبذ الخلافات بين الناس.

وتمكن الوفد الذي ضم كلًا من: الشيخ ياسر الفقي ،أمين اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، الشيخ محمد سعد ،مدير عام الدعوة بالمجمع، الشيخ على الخياط ،مدير وعظ دمياط، الشيخ إبراهيم الجمل ،مدير وعظ الإسكندرية، من عقد الصلح بين العائلتين وإنهاء كل الخصومات التي وقعت بينهما، وذلك بحضور ممثلي العائلتين.

من جانبهم ثمّن أتباع العائلتين ما يبذله الأزهر الشريف وعلماؤه الأفاضل من جهود في نبذ الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الناس، مؤكدين أن هذه الجهود تحقق السلم المجتمعي وتعمل على القضاء على أية محاولات لاستغلال تلك الخلافات في نشر الفوضى في المجتمع.