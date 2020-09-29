شكرا لقرائتكم خبر عن «الغضبان» يشارك في أول اجتماع مباشر لمجلس جامعة بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، في أول اجتماع مباشر لمجلس جامعة بورسعيد منذ جائحة كورونا، بمقر كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد، بحضور الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية دور الجامعة في تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم وتوعيتهم بالقضايا المجتمعية، مشيرًا إلى أن جامعة بورسعيد كان لها دور كبير في تقديم الدعم والمشاركة خلال الاحداث المهمة التي تمر بها المحافظة، وكذلك المشاركة الفعالة في التوعية بالمشروعات القومية التي تشهدها بورسعيد خلال المرحلة الحالية، معربًا عن فخره بالإنجازات التي تحققها الجامعة في المجال العلمي، ووجود قامات علمية متميزة تمثل إضافة للجامعة وتاريخها.

وتناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجامعي الجديد، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من قبل الجامعة للحفاظ على سلامة الطلاب وتوفير مناخ دراسي آمن.

ووجه اللواء عادل الغضبان، بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للشباب تحت إشراف كلية التربية الرياضية، مؤكدا أهمية هذه الدورات في تنمية مهارات الشباب وتوعيتهم ومشاركتهم المجتمعية، لافتًا لضرورة الوعي بجهود الدولة في كل المجالات، وضرورة دعم الشباب لخطط التنمية التي تحققها الدولة على ارض بورسعيد والمساهمة الفعالة لتحقيق الرخاء والتنمية للبلاد.