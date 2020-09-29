شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 130 عامًا.. قرار بابوي بنقل ملكية مدرسة جيرار بالإسكندرية لـ«الإيبراشية البطريركية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك اليوم الثلاثاء، عقد نقل ملكية مدرسة جيرار التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، من دار راهبات الفرنسيسكانيات مرسلات مريم إلى الإيبارشية البطريركية.

وقال القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام كاتدرائية القيامة المجيدة للأقباط الكاثوليك في الإسكندرية، مدير مدرسة جيرار، أن قرار نقل الملكية من الراهبات جاء صائباً خاصة وأن راهبات الإسكندرية لا يتعدى عددهن 10 راهبات فقط ما يعني عدم جدوى بقاء المدرسة في ملكيتهن.

وأوضح «غطاس»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الراهبات وهبن المدرسة للايبارشية البطريركية خاصة وأن المدرسة منشأة منذ عام 1890 ميلادية عمرها 130 سنة، وتضم 1200 طالبة ينتسبون إلى المراحل التعليمية المختلفة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة، وتبلغ مساحتها 4000 متر مربع.

وأشار إلى أن المدرسة تخدم المجتمع المصرى كله بمسلميه ومسيحييه، حيث يبلغ عدد الطلاب المسلمين من الدارسين بها 75%، والمسيحيين 25% فقط، مشيرا إلى أن القرار لن يؤثر على المدرسة في شيء وستظل كما هي باستثناء نقل ملكيتها فقط من الراهبات إلى البطريركية .

ولفت إلى أنه وقع العقد الانبا ابراهيم اسحق بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك، باعتباره الرئيس الأعلى للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في مصر، والاخت الرئيس المفوضة من الرئيسة العامة للرهبنة جيرمين جميل، لافتا إلى أن الإسكندرية والبحيرة، تضمان 22 مدرسة كاثوليكية تضم قرابة 35 ألف طالب وطالبة، فيما يبلغ عدد المدارس الكاثوليكية في مصر 171 مدرسة يدرس بها 285 ألف طالب وطالبة.

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