شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بولاق الدكرور وأرض اللواء بالجيزة غدا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط على خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة، الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن مناطق ( حي بولاق الدكرور – أرض اللواء ) لمدة 8 ساعات وذالك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الاربعاء الموافق 30 سبتمبر، حتى الساعة 6 من صباح يوم الخميس 1 أكتوبر.
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,955
-
تعافي
95,586
-
وفيات
5,901
كانت هذه تفاصيل خبر قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بولاق الدكرور وأرض اللواء بالجيزة غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.