شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بولاق الدكرور وأرض اللواء بالجيزة غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط على خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة، الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن مناطق ( حي بولاق الدكرور – أرض اللواء ) لمدة 8 ساعات وذالك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الاربعاء الموافق 30 سبتمبر، حتى الساعة 6 من صباح يوم الخميس 1 أكتوبر.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.