شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين المنيا» تعلن حل مشكلة «الأرقام السرية» للبطاقات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، حل مشكلة الأرقام السرية المتعلقة بالبطاقات التموينية بوصول دفعة جديدة من الأرقام، مشيرًا إلى أن المديرية أعلنت أسماء المواطنين الوارد أسمائهم والوارد لهم أرقام سرية، وتوزيعها على الإدارات التموينية ومكاتب التموين.

وقال «يوسف» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن حل المشكلة جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في سبيل تقديم خدمة تموينية تليق بالمواطنين وتيسيرًا على أصحاب البطاقات التموينية في حل مشكلة الحصول على الأرقام السرية الخاصة ببطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين الذين لديهم مشكله في الحصول على الأرقام السرية.

وأهاب مدير التموين في المحافظة بالمواطنين المعلن أسماؤهم في الكشوف المعلنة التوجه إلى مديرية التموين «وحدة النظم والمعلومات»، ومعهم بطاقاتهم الشخصية وصوره ضوئية منها وذلك لاستلام الرقم السري الخاص به.