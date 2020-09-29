شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء: الحكومة تضع خدمات الصحة فى مختلف المحافظات بأجندة الأولويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، اليوم، يرافقه وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، ورئيس مصلحة الري، بتفقد أعمال إنشاء مركز علاج الأورام بالمحافظة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية هذا المشروع الضخم فى توفير خدمة طبية متميزة لسكان المحافظة، مطالبا بسرعة الانتهاء من تنفيذه ودخوله الخدمة، قائلا: الحكومة تضع الخدمات الصحية لأهالينا فى مختلف المحافظات على أجندة الأولويات.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه من المخطط أن يكون مركز علاج الأورام بمدينة كفر الشيخ من أكبر المراكز من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية ويتبع وزارة الصحة، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه كان قد سبق وتم نقل تبعية المركز إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالوزارة، وتم إدراج مشروع استكمال وتجهيز المركز بخطة الوزارة.

وحول موقف المشروعات المتعلقة بقطاع الصحة بالمحافظة، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات داخل المحافظة، منها مستشفى بلطيم النموذجى، بطاقة 151 سريرا، ومستشفى سيدى غازى المركزى، بطاقة 123 سريرا، ومستشفى برج البرلس، بطاقة 73 سريرا، هذا إلى جانب مستشفى قلين، مضيفة أنه جار العمل على الانتهاء من أعمال مستشفيات بيلا المركزى، والرياض المركزى، وذلك بما يسهم فى سرعة دخولها الخدمة، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاع الصحى.

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