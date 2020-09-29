الجمعيات الأهلية تناشد "التضامن" دعم غير القادرين في ملف التصالح

محمد اسماعيل - القاهرة - عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، اجتماعا أمس الاثنين.

وناقشت اللجنة موضوع التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة أنه نظراً لأهمية التصالح تقنيناً لأوضاع المواطنين للحفاظ على شرعية ممتلكاتهم ودعمنا للأسر الأكثر احتياجاً وغير القادرة على دفع الرسوم المقررة للتصالح فقد رأت اللجنة مناشدة وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم دعم مالي من صندوق إعانة الجمعيات وأيضاً الجمعيات والمؤسسات الأهلية القادرة على تحمل مسئوليتهم الإنسانية والأخلاقية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم مد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة شهر آخر، إلى نهاية أكتوبر بدلا من سبتمبر.