فقدت وعيها بالطريق.. الداخلية توفر سيارة لنقل سيدة مسنة لمنزلها في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:
وفرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، سيارة لنقل إحدى السيدات عقب العثور عليها فاقده للوعي.
تلاحظ لأحد الأقوال الأمنية أثناء المرور بدائرة قسم شرطة السويس بوجود سيدة مسنة فاقدة للوعي.
على الفور قامت أجهزة مديرية أمن السويس باتخاذ اللازم وتوفير سيارة لنقلها وتوصيلها للمنزل، الأمر الذي لاقى استحسان من المواطنين بالمنطقة، حيث أشادو بالدور الإنساني الذي تقوم به أجهزة وزارة الداخلية في تقديم الدعم للمواطنين في شتى المجالات.
يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تحقيق التواصل المجتمعي ومراعاة حقوق الإنسان وتقديم الدعم للمواطنين في شتى المجالات.
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