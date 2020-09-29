مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بدائري المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:

شهد دائري المعادي حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين اليوم الثلاثاء.

ورد بلاغ من الأهالي لغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري بالقرب من كافور المعادي؛ وهرعت سيارات الإسعاف على الفور لمكان الحادث لنقل المتوفيين والمصابين للمستشفى.

وأسفر الحادث عن حدوث تباطؤ في حركة سير المركبات أعلى الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان وجاري رفع حطام الحادث.

وأمر اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، بانتقال رجال المرور الى المكان، وتم رفع حطام الحادث الذي تسبب في حدوث تباطؤ بحركة سير المركبات أعلى الطريق، ونقل المتوفين و المصابين الى المستشفى.