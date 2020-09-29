محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:
شهد دائري المعادي حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين اليوم الثلاثاء.
ورد بلاغ من الأهالي لغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري بالقرب من كافور المعادي؛ وهرعت سيارات الإسعاف على الفور لمكان الحادث لنقل المتوفيين والمصابين للمستشفى.
وأسفر الحادث عن حدوث تباطؤ في حركة سير المركبات أعلى الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان وجاري رفع حطام الحادث.
وأمر اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، بانتقال رجال المرور الى المكان، وتم رفع حطام الحادث الذي تسبب في حدوث تباطؤ بحركة سير المركبات أعلى الطريق، ونقل المتوفين و المصابين الى المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بدائري المعادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.