سقوط عاطل يدير وكرا لتجارة البانجو في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: سقط في قبضة مباحث أسوان، عاطلا يدير وكرا لتجارة مخدر البانجو وعثر على كمية من المخدر وسلاح نارى وأموال. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان قيام عاطل - مقيم بدائرة المركز - له معلومات جنائية؛ بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري. وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش محلي الصنع وطلقتين لذات العيار - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول). وبمواجهته أقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ من حصيلة البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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