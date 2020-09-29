كشف ملابسات إصابة سائق ومحاولة سرقته بالإكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، ملابسات واقعة محاولة سرقة توك توك بالإكراه وإصابة قائده بجرح طعني، وضبطت أحد مرتكبي الواقعة.
تبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإصابة (أحد الأشخاص، مُقيم بدائرة المركز) بجرح طعني بالبطن وما قرره بقيام (شخصان مجهولان) بحوزة أحدهما سلاح أبيض "سكين" باستيقافه حال قيادته مركبه "التوك توك" خاصته بدائرة المركز والتعدي عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات وحاولا الاستيلاء على مركبه "التوك توك" إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك نظراً لاستغاثته وفرا هاربين.
توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (عامل، عاطل "لهما معلومات جنائية" مُقيمان بدائرة المركز) أحدهما توجه لإحدى المستشفيات مُصاب بجرح طعني بالظهر مُدعياً تعرضه لواقعة سرقة بالاكراه على خلاف الحقيقة لإبعاد شبهة اشتراكه في الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط أحدهما وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
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