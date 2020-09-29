ضبط عنصر إجرامي غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

أكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقام بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 ملايين جنيه تقريبا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق