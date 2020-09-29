مجلس الدولة يتلقى طعنين على قبول ترشح اثنين ينتميان لـ"مستقبل وطن" بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تقدم المحامي ياسر أبوالعلا، وكيلًا عن المرشح لمجلس النواب (مستقل) شريف إدريس بطعنين أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق مرشحين اثنين عن حزب مستقبل وطن بالدائرة 19 حلوان و15 مايو.

وقال "أبوالعلا" لمصراوي إنه يتعجب من اختيارات الحزب العشوائية لمرشحيه ودون النظر لتاريخه السياسي وسيرته الذاتية وتأثيره على الشارع، على حد قوله.

ومن المقرر أن تنظر محكمة مجلس الدولة الطعن اليوم الثلاثاء وهو ثالث الأيام المحددة لانتهاء الطعون على أن تعلن النتائج النهائية يوم الجمعة المقبل.