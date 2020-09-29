ضبط 3 أشخاص سرقوا نصف طن مهمات شركة الكهرباء بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:

تمكنت مباحث كهرباء الدقهلية، أثناء القيام بحملة أمنية لمكافحة جرائم سرقة التيار الكهربائي، من ضبط سيارة نقل محملة بـ (100 متر كابل جهد متوسط وزنت حوالي نصف طن خاصة بمهمات شركة الكهرباء، مبلغ مالي قدره 29 ألف جنيه) بحوزة (سائق، عاملين– مقيمين بمحافظة القليوبية).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بتحصلهم على الكابلات المضبوطة من فني بشركة توزيع الكهرباء– مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) والتي كان يحتفظ بها بأحد المخازن الخاصة به نظير مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن الخاص بالمتهم وتم ضبط (70 متر كابلات ضغط متوسط، 15 متر كابلات ضغط منخفض، عامود إنارة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط الهارب.