10 آلاف جنيه لكل عام دراسي.. ضبط صاحب أكاديمية وهمية لمنح شهادات مزورة في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب أكاديمية وهمية للنصب على راغبي استكمال الدراسة بزعم منح شهادات جامعية مزورة مقابل 10 آلاف جنيه عن كل عام دراسى في الغربية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بمحافظة الغربية بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، للنصب والاحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا.

واستخدم المتهم مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الإجتماعى للإعلان عن مزايا الدراسة بالأكاديمية زاعماً كونه وكيلاً لإحدى الجامعات الأجنبية ، وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية دولية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية والأجنبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن إمكانية تغيير بيانات المؤهل الدراسى ببطاقات الرقم القومي والاشتراك بالنقابة الخاصة بكل قسم بموجب تلك الشهادات، وقام بتنظيم دورات تدريبية وهمية في المجالات والتخصصات المعلن عنها تراوحت مدتها من سنتين إلى أربع سنوات وفقاً للتخصص الدراسى .

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وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات ، وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 7 إلى 10 آلاف جنيه عن العام الدراسى الواحد من كل دارس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحر عنه بمقر الأكاديمية وعُثر بداخلها على ( 2 شهادة باللغة الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبتان لجامعة أجنبية "مزورتان بالكامل"- 2 شهادة قياس مستوى مهارة "مزورتان بالكامل"- 18 صورة شهادة دراسة في مجالات مختلفة منسوب لعدد من الجامعات المصرية يستخدمها المتهم في إيهام ضحاياه بمنحهم شهادات دراسية مماثلة ومعتمدة من تلك الجامعات- 2 صورة لبطاقتي رقم قومي مدون بهما "الأولى الحصول على بكالوريوس هندسة، الثانية مشغل مضخات نفط وغاز" لإيهام ضحاياه بتغيير المؤهل والمهنة في البطاقة بوجب الشهادات الممنوحة من الأكاديمية- مجموعة كبيرة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية والمستندات الخاصة براغبي الالتحاق بها- 491 إيصال استلام نقدية بلغت إجماليها 750 ألف جنيه تقريباً- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى- 3 هواتف محمولة).

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وأمكن الاستدلال على 4 من ضحاياه والذين قرروا بأن المتهم تمكن من الاستيلاء من كلٍ منهم على مبالغ مالية تراوحت بين 3 إلى 12 ألف جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.