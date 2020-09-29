شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدبلومات الفنية..التعليم العالى تحدد جدول اختبارات القدرات وأماكن الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التعليم العالى البحث العلمى ، بيان بشأن تسجيل اختبارات القدرات المؤهلة لبعض الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب الشهادات الفنية " الصناعية عام 2020.

وقالت وزارة التعليم العالى، فى بيان اليوم، إنه فى إطار الجدول الزمنى لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020 يسر وزارة العالى والبحث العلمى أن تعلن أمام طلاب الشهادات الفنية عن تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات وبيان هذه الكليات كالأتى :

• الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية الآتية:

• ‏- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

• ‏- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

• ‏- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة- جامعة بنى سويف التكنولوجية.

•بالإضافة إلى ( كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون") وذلك فى ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التى تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

وأوضحت وزارة التعليم العالى أنه تيسيراً على أبنائنا طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام 2020 والراغبين فى الالتحاق بإحدى هذه الكليات ، تقرر فتح موقع التنسيق الالكترونى لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات(الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة(عمارة - فنون ) - الكليات التكنولوجية) اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1/10/2020 حتى يوم الجمعه الموافق 2/10/2020 على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية فى الفترة من يوم السبت الموافق 3/10/2020 حتى يوم الاثنين الموافق 5/10/2020.

وذكرت وزارة التعليم العالى خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الالكتروني

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتى :

• ‏1- رقم الجلوس والرقم السرى لطلاب المدارس الفنية الصناعية .

• ‏2- كود التنسيق والرقم السرى لطلاب المعاهد الفنية الصناعية.

وبحسب بيان وزارة التعليم العالى ستظهر بيانات الطالب والتى تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكترونى الخاصة بالطالب، وتظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار، و عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكترونى

ويلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التى تقع فى نطـاق توزيعهم الجغرافى (أ) ولا يسمح لهم بأداء أى اختبارات خارج هذا النطاق.

كما تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات ، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجى المدارس الفنية الصناعية ، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجى المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

ويتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الالكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.

وتجرى الامتحانات فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصاً على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

وحددت وزارة التعليم العالى بيان بأماكن أداء الاختبارات والتخصصات المطلوبة فيما يخص كليات الفنون التطبيقية ، محافظات القاهرة – الجيزة ، تجرى الاختبارات فى كلية الفنون التطبيقية بالجيزة (جامعة حلوان) فى تخصصات النسيج – الملابس الجاهزة – الزخرفى – ترميم الآثار – التصوير وطباعة أوفست (من خريجى المعاهد الفنية الصناعية)، ومحافظات الغربية – المنوفية – القليوبية – السويس – الشرقية – الإسماعيلية ، تجرى الاختبارات فى كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها .

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أما محافظات الدقهلية – دمياط – بورسعيد –شمال سيناء – جنوب سيناء- الإسكندرية- مطروح – كفر الشيخ - البحيرة، تجرى الاختبارات فى كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط .

ومحافظات بنى سويف – الفيوم –- المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الاحمر – الأقصر - أسوان تجرى الاختبارات فى كلية الفنون التطبيقية جامعة بنى سويف .

2- اختبارات كليات الفنون الجميلة ( عمارة ):

أما اختبارات كليات الفنون الجميلة عمارة تخصص معمارى تجرى محافظات القاهرة – الجيزة –القليوبية المنوفية – الفيوم – الشرقية – الدقهلية – السويس –الاسماعيلية – بورسعيد - شمال سيناء فى كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك (عمارة) .

وتجرى محافظات الاسكندرية البحيرة – مطروح – الغربية- كفر الشيخ – دمياط اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية (عمارة)

كما تجرى طلاب محافظات المنيا – اسيوط –الوادى الجديد – قنا – سوهاج – اسوان – البحر الاحمر – الاقصر – جنوب سيناء- بنى سويف اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا(عمارة) .

3- اختبارات كليات الفنون الجميلة ( فنون ) :يجرى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة –القليوبية – الفيوم – المنوفية– الإسماعيلية – بورسعيد - الشرقية – السويس – الدقهلية - شمال سيناء فى كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك وتخصص ( فنون ) المعهد الفنى لترميم (ترميم دقيق – ترميم معمارى – ترميم اثار)الآثار.

ويؤدى طلاب محافظات الإسكندرية - البحيرة – مطروح – دمياط - الغربية- - كفر الشيخ فى كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية( فنون )

كما يؤدى طلاب محافظات بنى سويف - المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – جنوب سيناء اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا ( فنون ) .

أما طلاب محافظات قنا – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر يؤدون اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادى بالأقصر

وبالنسبة اختبارات الجامعات التكنولوجية(لطلاب الشهادات الفنية الصناعية نظام 5،3 سنوات ودبلوم الجامعة العمالية شعبة التنمية التكنولوجية ، يؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة–الإسماعيلية – بورسعيد - السويس – شمال سيناء- جنوب سيناء - البحر الأحمر – مطروح اختبارات القدرات فى الكلية التكنولوجية بجامعة القاهرة الجديدة التكتولوجية- التجمع الخامس

وحددت وزارة التعليم العالى لطلاب الدبلومات بمحاف ات ‏الإسكندرية - البحيرة – المنوفية – دمياط - الغربية- كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية– القليوبية أداء اختبارات القدرات فى مقر الكلية التكنولوجية بجامعة الدلتا التكتولوجية بقويسنا (محافظة المنوفية)

أما طلاب محافظات ‏بنى سويف – الفيوم - المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – الأقصر ، يردون اختبارات القدرات فى الكلية التكنولوجية بجامعة بنى سويف التكنولوجية محافظة بنى سويف

و أكدت وزارة التعليم العالى أنه لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائياً بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقاً لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من قبل المجلس الاعلى للجامعات.

ووضعت وزارة التعليم العالى شروط التقدم للاختبارات كالاتى :

1. يسمح لجميع طلاب المدارس المتقدمة و المعاهد الفنية ( الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة "عمارة – فنون"- الجامعات التكنولوجية) وفقاً للتخصصات الموضحة بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي.

2. طلاب الثانوية الصناعية نظام (3سنوات) وطلاب دبلوم الجامعة العمالية شعبة تنمية تكنولوجية يسمح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالجامعات التكنولوجية فقط وبشرط حصول الطالب على نسبة 70% من المجموع الكلى وذلك لطلاب الثانوية الصناعية نظام (3سنوات) ، أما بالنسبة لطلاب دبلوم الجامعة العمالية شعبة تنمية تكنولوجية فيشترط حصول الطالب على نسبة75% من المجموع الكلى للتقدم لأداء هذه الاختبارات.

3. سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات و بأسبقية المجموع الكلى ووفقاً للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقى شروط وقواعد القبول.

4 - يشترط أن يكون الطالب مصرى الجنسية من خريجى عام 2020( حداثة المؤهل).

5 -أن يكون الطالب حاصل على المؤهل فى أحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط .