شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تعلن انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة بدءًا من الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاضا تدريجيا بدرجات الحرارة بدءًا من الخميس المقبل، حيث تسجل الحرارة 32 درجة مئوية، ثم تواصل درجات الحرارة انخفاضها الملحوظ على كافة الأنحاء الأسبوع المقبل.

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وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ"اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، إن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، بمعدل درجتين، فضلا عن ارتفاع نسب الرطوبة التي تعزز من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحاً، والرياح معتدلة، كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، فيما يسود طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.