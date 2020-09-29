شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية - عمانية لتطوير التعاون الثنائى فى القطاع الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الصحة العُماني الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي، مع السفير محمد أحمد فهمي سفير مصر المعتمد لدى السلطنة، سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين فى عدة مجالات منها المجال الصحي، كما استعرض الجانبان مستجدات الوضع الوبائي لفيروس «كوفيد-19» على مستوى العالم والجهود الدولية للحد من انتشاره، وناقشا أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التصدي لهذا الوباء.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الصحة العُماني للسفير المصري بالسلطنة، أمس بمكتبه بديوان عام الوزارة، حيث جرى تبادل الأحاديث الودية.

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وعبّر سفير مصر لدى السلطنة عن شكر وتقدير الحكومة المصرية للسلطنة وللجهود التي قدمتها للجالية المصرية المقيمة بالسلطنة في مجال التعامل مع مرض كورونا «كوفيد-19».

وفى ختام اللقاء أكد وزير الصحة العُماني على أهمية تبادل الزيارات بين الدولتين بهدف تنمية التعاون والتنسيق فيما يخص القطاع الصحي وتبادل الخبرات.