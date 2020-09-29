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الطيران العمانى يستأنف رحلاته إلى القاهرة بعد غد بواقع رحلتين أسبوعياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الطيران العُماني عن تسيير رحلاته إلى مدينة القاهرة اعتباراً من بعد غد الخميس بواقع رحلتين أسبوعياً.

 

وأوضح الطيران العُماني - الناقل الوطني للسلطنة - في بيان له، أن رحلات الذهاب بين مسقط والقاهرة ستكون أيام السبت والأربعاء، أما رحلات الإياب من القاهرة إلى مسقط فستكون أيام السبت والخميس على أن يسري جدول هذه الرحلات خلال الفترة من 1 وحتى 24 من شهر أكتوبر المقبل.

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وأشار إلى أن وجهته إلى القاهرة تعد واحدة من الوجهات الثلاث الأفريقية التي يسيّر إليها رحلاته التجارية المجدولة خلال شهر أكتوبر المقبل، موضحاً أنه سيتم على حد سواء ربط مسقط بزنجبار ودار السلام بجمهورية تنزانيا بواقع رحلتين أسبوعياً.

 

وأكد الطيران العُماني على التزامه بتطبيق برنامج سلامة شامل ومكثف قبل وخلال وبعد كافة رحلاته لضمان تجربة سفر آمنة ومطمئنة للمسافرين على متنه، وسيقوم بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي خلال مرحلة الصعود والهبوط من الطائرة، وسيرتدي كافة أفراد الأطقم الجوية الأردية الطبية الواقية إلى جانب تقديم خدمات ضيافة معدلة لضمان السلامة، إضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الأخرى التي تضمن سلامة الضيوف المسافرين والأطقم الجوية في كافة الأوقات.

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