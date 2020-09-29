رئيس الوزراء يتفقد جامعة كفر الشيخ وكلية الذكاء الاصطناعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء و الوزراء المرافقين له خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ وكلية الذكاء الاصطناعى . وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف خلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين أمس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تقوم بجولة على اللجان المختصة في كل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها، لافتاً إلى أن الكثير من الشكاوى ما زالت تصل إليه من مواطنين يشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، أو عدم التطبيق للقرارات والتيسيرات التي تم الإعلان عنها.

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