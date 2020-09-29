شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى "اسمك فى مانشيت" لليوم السابع يتصدر تيك توك بأكثر من 30 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل تحدى ”الخليج 365” "اسمك فى مانشيت" تصدره لتطبيق "تيك توك"، حيث حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة، وشارك القراء والمتابعون بآلاف الفيديوهات حتى الآن عبر التحدى خلال أسبوع فقط منذ انطلاقه يوم الثلاثاء الماضى.



اسمك في مانشيت

@modyhassan ##اسمك_في_مانشيت ادعولوا بالرحمة ???????? @hekal_twins♬ Nonstop - Drake

@karemmazikaa طيب حلو اوي كلام ده????##اسمك_في_مانشيت♬ Nonstop - Drake

أطلق ”الخليج 365” تحديا جديدا لمتابعيه على تطبيق "تيك توك"، بعنوان "اسمك فى مانشيت"، وهو عبارة عن فيديو قصير تضع به صورتك على شكل الصفحة الأولى من الصحيفة، مع اختيار عنوان مناسب وجذاب "مانشيت"، وشارك بالتحدى منذ إطلاقه عددا كبيرا من قراء الخليج 365 عبر التطبيق.

@mahmoudelshemyii ##اسمك_في_مانشيت انا اعتزلت خلاص هتوحشوني❤️♬ Nonstop - Drake

@sara.elattar303 جبتش انا حاجه من عندى اهووو ???????????????? جربوو وقولولى تطوراتكم ????❤️♬ Breaking News - Breaking News Advertisements

@ch.dhekra ##اسمك_في_مانشيت ##therealnumber1 ????????♬ Nonstop - Drake

ويدعو ”الخليج 365” قراءه إلى مشاركة فيديوهاتهم بالتحدى الجديد على هاشتاج " #youm7challenge" و" #اسمك_في_مانشيت" بتطبيق تيك توك، والاشتراك فى التحدى عبرالرابط التالى: