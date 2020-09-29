شكرا لقرائتكم خبر عن "الجزيرة".. سنوات الغلق والطرد لبوق الإرهاب من الدول "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يخفى على أحد ما تسعى إليه قطر عبر بوق الإرهاب المسمى بقناة الجزيرة، لذا لجأت العديد من الدول لطريقة واحدة في التعامل مع هذه القناة التخريبية وهى الطرد وغلق المكاتب.

فى أغسطس الماضى داهمت سلطات ماليزيا مكاتب "الجزيرة" فى كوالالمبور وصادرت أجهزتها واستجوبت سبعة من صحفيى القناة بعد بث فيلم وثائقى بعنوان "معتقلون خلال العزل العام فى ماليزيا"، يزعم سوء معاملة العمال المهاجرين خلال جائحة فيروس كورونا.

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وفى مايو 2019 أغلقت السلطات فى السودان مكتب الجزيرة وقامت بسحب الترخيص، وفى يونيو 2017 أعلنت السلطات السعودية إغلاق مكاتبها ضمن إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وفى مايو 2010 اتخذت البحرين قرارها بتجميد نشاط الجزيرة لإخلالها بالأعراف المهنية.