شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستعرض مشروع تدريب 1000 معلم دين بالتعاون مع وزارة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، حفل توزيع جوائز المسابقة الثقافية البحثية للتربية الدينية المسيحية، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والتى شارك بها قرابة 45 ألف طالب بمختلف المراحل العمرية، وكذلك عرض لفعاليات مشروع تدريب "1000 معلم مسيحى" بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الذى تأتى بمشاركة وزارة التربية والتعليم، وبحضور أكرم حسن وكيل أول الوزارة ونائبا عن الدكتور طارق شوقى فى الفعالية.

وقال البابا تواضروس الثاني، فى فيلم تسجيلى خلال الاحتفالية:" يعد هذا المشروع بين الكنيسة وزارة التربية والتعليم تحت رعاية الدكتور طارق شوقى ، مؤكدا أن تدريب معلم للتربية الدينية المسيحية أمر فى غاية الأهمية فإعداد المدرس خطوة أولى لتقديم كل مبادئ التربية المستقاة من الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو الجديد وتاريخ المسيحية وهذا البرنامج التدريبى يتواصل مع التاريخ الطويل الذى للكنيسة على أرض مصر، متابعا، أشكر وزارة التربية والتعليم وكل المسؤولين والقائمين بالتدريب وأرجو أن يكون تدريبا قويا وفعاليا وعمليا، يتناسب مع الحياة والتاريخ والتقاليد والإيمان من خلال التدريب.

ويعد هذا البرنامج هو الأول من نوعه فى وزارة التر بية والتعليم، وذلك قناعة من الدولة المصرية بأهمية تنمية الولاء والانتماء وقبول الأخر، على أن يتم تدريب ألف معلم كل عام، لتكوين توجه تربوى واضح وتحفيز المعلمين لإدراك دورهم للتربية الدينية المسيحية، وآليات عرضه، ووضع البرنامج الذى تكون من محاضرات وورش تدريبة ، وتم تدريب 480 تدريب بمركز نقادة بقنا ودرنكة فى أسيوط .