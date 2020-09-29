شكرا لقرائتكم خبر عن البحث العلمى والاتصالات يطلقان الدورة الثانية "إبداع" لتطوير الابتكار فى التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بوزارة الاتصالات، عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من الحاضنة التكنولوجية "إبداع" وهى حاضنة ممولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بـقيمة 5 مليون جنيه، وتعد "إبداع" من الحاضنات الرائدة المتخصصة فى مجالات الابتكار فى مجالات التحول الرقمى ومن المقرر أن تتضمن خلال دورتها الثانية العديد من المحاور منها Industry4.0 والبنية التحتية ومنصات الخدمات الذكية والتجارة الإلكترونية والألعاب الإلكترونية وتطبيقات الواقع الافتراضى والتطبيقات المالية .

وقال بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى ، تعد إبداع إحدى أفرع الحاضنات الـ20 ضمن البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، حيث يتم قبول طلبات التقديم اعتباراً من اليوم الموافق 29 سبتمبر وحتى الثانى من نوفمبر المقبل وذلك من خلال الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمى www.asrt.sci.eg .

وفى هذا السياق أعرب الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن سعادتة بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكداً على أن التعاون مع الصناعة ودعم الابتكار والمبتكرين وريادة الأعمال التكنولوجية يأتى على قمة أولويات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ورؤية مصر للتنمية 2030.

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وأكد صقر فى بيان اليوم، الحرص على تكامل وتنسيق الجهود مع المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال المصرية والشركات التكنولوجية الناشئة وتوفير عناصر النمو والاستقرار لتلك المشروعات فى سوق العمل ، موضحاً أن برنامج الحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمى "انطلاق" بلغ عدد الحاضنات التكنولوجية حتى الآن 20 حاضنة بتمويل 70 مليون جنيه، حيث يتم احتضان أكثر من 130 شركة منذ عام 2016 وحتى الآن، وتم تخريج 103 شركة تكنولوجية ناشئة بالفعل تعمل فعلیاً فی السوق المحلی والخارجی ما بین استثمارات وتمویل ذاتی، وقد أتاح برنامج انطلاق فرص عمل لشباب المبتکرین ورواد الاعمال.

من جانبه قال الدكتور وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات :" إننا فخورون بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى الدورة الثانية من الحاضنة إبداع وهو ما يعد تكليلاً لنجاحات الدورة السابقة وترسيخاً لمبدأ تكامل المجهودات فى مجال دعم قاطرة الابتكار وريادة الأعمال خاصة فى مشروعات التحول الرقمى التى تمثل حجر أساس لمستقبل التنمية المستدامة فى مصر".

أضاف: "إن الدورة الحالية من الحاضنة ستكون متميزة من حيث محاور الموضوعات والهدف من أعداد الخريجين ، حيث نخطط لاستقبال 100 مشروع وتلقى أفكار 200 مبتكر فى المرحلة الأولى ، على أن يصل عدد رواد الأعمال إلى ما يقرب من 20 مبتكر فى مرحلة ما قبل الاحتضان ويتم تصفيتهم لاختيار الأفضل منهم ما بين 10 - 15 مشروع فى مرحلة الاحتضان ".

ومن المنتظر أن يتم عقد لقاء موسع خلال النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل بحضور كل من الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية والمهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة الغرفة ومشاركة من المبتكرين وممثلى الشركات من المهتمين لمناقشة أهداف الحاضنة ودورها فى تعزيز التحول الرقمى فى مصر والإجابة عن كافة الاستفسارات .

الجدير بالذكر أن الحاضنة "إبداع" قامت بتخريج عدد 7 شركات تكنولوجية ناشئة فى الدورة الأولى للاحتضان وتم دعم كل شركة بمبلغ 150 ألف جنية للشركة الواحدة، والذين حققوا نجاحا فى التواجد بالسوق وبدء تحقيق أرباح وعمل شراكات مع كيانات اقتصادية متميزة فى نفس مجال عملهم فى التعليم والسياحة والواقع المعزز والواقع الافتراضى والعقارات والتعليم الفنى وقياس ذكاء الأطفال.