شكرا لقرائتكم خبر عن "كيفية مواجهة التحرش".. فى دورة تدريبية بجامعة حلوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فى جامعة حلوان، فعاليات اليوم الثانى من الدورة التدريبية التى ينظمها مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان عن "تدريب القيادات الشبابية لتنمية المناطق العشوائية بحلوان" بهدف إعداد كوادر وقيادات شبابية فى المناطق العشوائية، وذلك لمشاركتهم فى تنمية المنطقة، ويأتى ذلك فى ظل اهتمام جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بتطوير العشوائيات وتحت رعاية الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإشراف الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.

وجاءت فعاليات الدورة التدريبية فى يومها الثانى لإلقاء الضوء حول عدد من الموضوعات ومنها دور المجلس القومى للمرأة فى مواجهة التحرش وأهمية التطوع للعمل فى المناطق العشوائية وأهمية تأهيل الشباب، وكذلك مناقشة أهداف حملة "لأنى رجل" التى تدعم المساواة بين الرجل والمرأة بالإضافة إلى الحديث عن مناهضة العنف.

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وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان عقدت الفعاليات بمشاركة المجلس القومى للمرأة حيث تحدثت خلال الورشة التدريبية الدكتورة ميادة منصور الأستاذ المساعد بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة وعضو المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة حيث ألقت الضوء على أهمية دعم الشباب وأهمية التدريب على المهارات التى تكسب الشباب وعى بقضايا المجتمع، هذا إلى جانب مناقشة موضوع التحرش وسبل مواجهته من خلال التعليم والرقابة الأسرية والاهتمام بالسلوك الإيجابى للأفراد والشباب، إلى جانب مناقشة دور الحملات التى ينظمها المجلس القومى للمرأة وإمكانية مشاركة الشباب فيها.

كما أعرب المشاركون فى الورشة التدريبية عن أهمية فكرة تدريب القيادات الشبابية لتنمية المناطق العشوائية بحلوان وأشادوا به وبدعم قيادات الجامعة له مؤكدين أن هذا البرنامج يعد ميزة للمجتمعات العشوائية نظراً لما يشمله من مشاركة العديد من الجهات لدعم الشباب والمجتمعات العشوائية.