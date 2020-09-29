شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تناقش مع سفير فرنسا توفير مصادر رقمية باللغة الفرنسية على بنك المعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتيه والوفد المرافق له، لمناقشة أوجه التعاون بين مصر وفرنسا فى إطار خطط تطوير التعليم.

ورحب الدكتور طارق شوقي، بالسفير والوفد المرافق له، موجهًا الشكر للحكومة الفرنسية لحرصها على توطيد أواصر التعاون مع مصر وتقديم الدعم لمصر وللتعليم المصرى، مؤكدًا وجود العديد من فرص التعاون بين البلدين بالإضافة للمشروعات القائمة، موضحا ضرورة استخدام التكنولوجيا فى تعليم اللغات الأجنبية، والاستعانة ببنك المعرفة وتغذيته بأحدث المصادر التعليمية.

وأشاد ستيفان روماتيه بالجهد الذى يبذله وزير التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية فى مصر، والطفرة والإصلاحات الكبيرة التى تحققت فى هذا المجال، من تطوير وسائل التعليم وتغيير المناهج وطرق الامتحانات، والسعى المستمر نحو تطوير اللغات الأجنبية داخل المدارس، وغيرها من الإصلاحات الهامة.

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وأكد سفير فرنسا بالقاهرة حرص فرنسا على تقديم كافة أوجه الدعم لوزارة التربية والتعليم المصرية؛ لتطوير اللغة الفرنسية التى يتم تدريسها داخل المدارس للارتقاء بمستوى الطلاب فى اللغة.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل التعاون فى توفير مصادر رقمية متنوعة باللغة الفرنسية على بنك المعرفة ومنصات التعليم التى أطلقتها الوزارة وكذلك تدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية فى جميع مدارس الجمهورية بداية من الصف الأول الإعدادي، واستكمال التعاون فى ترجمة المناهج الجديدة للغة الفرنسية، بالإضافة إلى ترجمة المحتوى الرقمى على بنك المعرفة وإتاحته باللغة الفرنسية.

حضر الاجتماع الدكتورة نرمين النعمانى مستشار الوزير للتعاون الدولي، وإنجى مشهور مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، والدكتورة نوال شلبى مدير المركز القومى لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم.