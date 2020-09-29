شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تبحث إمكانية الاستفادة من الخزانات الجوفية بالتعاون مع جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا بالدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية، وذلك لدراسة إمكانية الاستفادة من الخزانات الجوفية بالتعاون مع جامعة القاهرة للمرحلة الأولى وذلك فى التوسع الأفقى اعتمادًا على المياه الجوفية فى الصحراء الغربية وكذلك دراسة الإجراءات المتخذة من قبل قطاع المياه الجوفية فى التحكم والسيطرة بالآبار الجوفية بسيوة .

أكد المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، أنه تم اعتماد ضوابط لتشغيل الآبار الجوفية وتشمل تحديد كمية المياه وألا تتجاوز المسموح به واستخدام الطاقة الشمسية وعمل خزانات أرضية للرى الليلى"تخزين"، وإختيار المحاصيل غير الشرهة للمياه وذات عائد اقتصادي وحظر استخدام الري بالغمر باستخدام الري بالتنقيط، وكذلك عدد ساعات تشغيل كل بئر وكميه المياه المنصرفة منه وفقا لمراحل نمو المحصول.

وأضاف سركيس أنه تم تدريب 50 مهندس من مهندسى قطاع المياه الجوفية على مختلف أنواع البرامج التحليلية والتطبيقية لاستكشاف ورصد واختبار آبار المياه الجوفية بالإضافة الى التدريب على بناء النماذج الرياضية للمياه الجوفية وتحديثها ومعايرتها والتعديل بها لضمان توافق النتائج مع القياسات اللاحقة لبناء النماذج الرياضية للحصول على نماذج رياضية ذات نتائج معتمدة ومؤكدة تمنح متخذي القرار بالوزارة إمكانية بناء سياسات واستراتيجيات مستقبلية لاستخدام المياه الجوفية تضمن استدامة التنمية على المياه الجوفية.

يشار إلى أن جامعة القاهرة تنفذ دراسة لصالح وزارة الرى لتحديد إمكانيات الخزانات الجوفية والسحب اﻵمن على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء تعليمات رئيس الجمهورية بضرورة قيام وزارة الموارد المائية والري بعمل دراسة شاملة لخزانات المياه الجوفية بمصر تخدم جميع ما سبق من دراسات وتخرج بنتائج متكاملة عن امتدادات الخزانات الجوفية وإمكانات السحب السنوي المتاح بكل خزان وكل منطقة، ونوعية المياه والهبوط المتوقع طبقا لسيناريوهات السحب المختلفة، إتباعاً للأصول الفنية للبحث العلمي الممنهج للوصول إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة وبناء نماذج رياضية للتنبؤ بسلوك خزانات المياه الجوفية المستقبلي عند أنماط الاستهلاك المختلفة لذلك تم التعاقد مع مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة لتنفيذ المرحلة الأولى من الدراسة وهي تجميع قاعدة البيانات وبناء النماذج الرياضية وتحديث الخرائط الهيدرو جيولوجية للخزانات الجوفية.