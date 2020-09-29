شكرا لقرائتكم خبر عن "بحوث المياه" ينتهى من دراسة استيعاب ترعة الصف لتصرفات إضافية نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع ممثلى وزارة الإسكان وقيادات معهدى بحوث الهيدروليكا والصرف التابعين للمركز القومى لبحوث المياه، بمقر معهد بحوث الهيدروليكا بالقناطر الخيرية، لمناقشة الموضوعات المشتركة ذات الصلة بالمياه والموارد المائية، استمرارا للجهود البحثية المبذولة من المركز القومى لبحوث المياه لتقديم الدعم الفنى لكافة الوزارات والجهات المعنية .

وأوضح المركز، فى بيان اليوم، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج تقدم العمل فى الدراسة التى يتم إجراؤها بالتعاون بين كلٍ من معهد بحوث الهيدروليكا ومعهد بحوث الصرف تحت مظلة المركز القومى لبحوث المياه، والتى تتعلق بدراسة مدى استيعاب ترعة الصف للتصرفات الإضافية الناتجة عن محطة معالجة مياه الصرف الصحى بعرب أبو ساعد ليصبح تصرف المحطة 800 ألف م3/ يوم بدلاً من 550 ألف م3/ يوم، كما تم الاتفاق على الانتهاء من الدراسة فى موعدها المقرر لها فى الأول من شهر نوفمبر القادم.

يشار إلى أنه تم إعادة تأهيل ترعة الصف القديمة للاستفادة منها فى تخفيض مناسيب المياه ، ومواجهة أى زيادات قد تطرأ عن توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى ابو مساعد، التى تقوم بها وزارة الاسكان حاليا، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع مسئولى وزارة الاسكان لمراجعة النواحى التصميمية التى تقوم بتنفيذها لعمل وصلة بين الترعتين "القديمة، والجديدة" لاستيعاب كميات مياه الصرف الصحى المتزايدة من محطة صرف عرب ابو ساعد.

الجدير بالذكر أنه سيتم زيادة السعة الاستيعابية للمحطة لأن السعة الحالية لم تعد ملائمة لاستيعاب الكميات المتزايدة من محطات الصرف التابعة للمحطة الرئيسية "عرب أبو ساعد" .