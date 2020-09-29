شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع 854 طن لحوم صكوك أضاحى بالمحافظات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أن ما تم توزيع من لحوم صكوك أضاحى حتى الآن وصل إلى 854 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه فى ضوء الإسهام المجتمعى لوزارة الأوقاف سيتم غدًا الأربعاء توزيع 16 طنًا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر"، بواقع 4 أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع الثامن على التوالي.

وشددت الوزارة على غرفة العمليات تواصل عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية فى عملية التوزيع.