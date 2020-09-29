شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن اليوم تفاصيل مجموعات التقوية وجداول الحصص استعدادا للدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم القرار المنظم لمجموعات التقوية للعام الدراسى الجديد، حيث من المقرر أن يتضمن القرار أسعار مجموعات التقوية حسب المنطقة أى أنه قد تختلف أسعار مجموعات التقوية من محافظة لأخرى مع منح مديرى المديريات صلاحية تحديد الأسعار بشكل يتناسب مع الفئة التى تحصل عليها، كما يتضمن القرار الوزارى الفئات الطلابية التى تحصل على المجموعات التقوية من طلاب المدارس، إضافة إلى آلية تنظيم مجموعات التقوية فى ظل وجود تداعيات أزمة كورونا.

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس لمحاربة الدروس الخصوصية، والتي على رأسها تنوع مصادر التعلم، موضحا أن تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة، وتنظيم مجموعة تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي تحت إشراف الإدارة التعليمية.

وأوضح الوزير: تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة وتجهيزها تكنولوجيًا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني، وتكون مجموعات التقوية ”اختيارية“ في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية بهدف تحسين المستوى الدراسي للطلاب لتلبية متطلبات العملية التعليمية على أن يحدد مقابل مادى مناسب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

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وشدد الوزير على أن تحدد نسبة 10% في كل مجموعة للطلاب الأيتام وأبناء الشهداء يتم إعفائهم من رسوم الاشتراك، وتكون نسبة المعلم 85% من إجمالي الحصيلة، كما حددت الوزارة 15 جنيه كحد أقصى سعر الحصة وبحد أقصى 85 جنيه.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة أيضا جداول الحصص الاسترشادية للدراسة فى المدارس.