شكرا لقرائتكم خبر عن سفير طوكيو بالقاهرة يكشف عن إنتاج الجامعة اليابانية ملابس واقية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نوكي ماساكي، السفير الياباني بالقاهرة، إن الشباب هم ثروة مصر، مشيرا إلى أن الجامعة المصرية اليابانية هي المكان المثالي للتعاون بين مصر واليابان، وأوضح: فنحن على يقين بأن الجامعة ستنمو كمركز للتعليم في مصر والشرق الأوسط. وأضاف السفير الياباني بالقاهرة، في لقاء ببرنامج "هذا الصباح" مع أسماء مصطفى على شاشة "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن بداية الجامعة المصرية اليابانية كانت في 2002، حيث بدأت تعليمها وأبحاثها عام 2010 بقبول الدفعة الأولى، منوها بأن هيئة التعليم اليابانية "جايكا" ساهمت بمعدات تكنولوجيا حديثة في الجامعة المصرية اليابانية، كما أن مرافق الجامعة صديقة للبيئة ومستدامة".

وأكد سفير اليابان أن طريقة التعليم بالجامعة المصرية اليابانية تعتمد على نفس طرق التعليم اليابانية، كاشفا عن أن الجامعة المصرية اليابانية أنتجت ملابس واقية من فيروس كورونا وأنشأت معملا للتحليل.