شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 604 شباب وتحرير 140 محضر مخالفة لقانون العمل بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا 604 شباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين 1943 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب.

وأوضح وليد الإمام مدير المديرية، في تقريره الشهري لوزير القوي العاملة، أن المديرية قامت خلال أغسطس الماضى في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 441 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 21 حملات تفتيشية أسفر عنها تحرير 150 محضر سلامة وصحة مهنية و 17 حالة غلق إداري و 7 ندوات توعية ، فضلاً عن بحث 25 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

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أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1021 منشأة يعمل بها 1222 عاملاً ، وأسفر التفتيش عن تحرير 140 محضر مخالفة قانون العمل ، كما تم تلقى 24 شكوى عمالية تم تسوية 11 شكوى منها، وإحالة 10 شكاوى منها للقضاء، وحفظ شكوتين ، بالإضافة إلى شكوى واحدة ما زالت تحت البحث والدراسة .

وعن التفتيش لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 190 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي وأسفر التفتيش عن تحرير 17 محضراً للمنشآت المخالفة .