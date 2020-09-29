أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد اليوم عدداً من المشروعات الخدمية بكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد اليوم عدداً من المشروعات الخدمية بكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد محافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والسيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

وتشمل الزيارة تفقد عمارات الإسكان الشعبى «تحيا مصر» ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، ومستشفى الطوارئ الجامعي، ومركز الأورام بالجامعة، بتكلفة 2 مليار جنيه، وكلية الذكاء الاصطناعى بتكلفة 100 مليون جنيه.

كما يستعرض رئيس الوزراء ومرافقوه محطة معالجة الصرف الصحى ومشروع البيوجاز بمحطة الصرف الصحى بسخا، ومركز الأورام التابع للمراكز الطبية الصحية.

جدير بالذكر أنه تم تعقيم وتطهير تلك الأماكن استعدادا للزيارة.