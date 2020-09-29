أخبار مصر | كلية الفنون التطبيقية تنظم ورشتي عمل عن إعادة تدوير "مخلفات الملابس" و"مخلفات الخشب"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر كلية الفنون التطبيقية تنظم ورشتي عمل عن إعادة تدوير "مخلفات الملابس" و"مخلفات الخشب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية بادارة المهندس سامح أدوارد والدكتور عماد عزيز، ورشتي عمل عن إعادة تدوير كلا من "مخلفات الملابس" و"مخلفات الخشب".

وتضمنت الورش عرض الكثير من الأفكار والنماذج للورشتين مقدمة من طلاب وخريجي قسمي الملابس الجاهزة والتصميم الداخلي والأثاث بالكلية، وجاءت مخرجات الورش بنتائج وتوصيات عن عمليات إعادة التدوير وخاصة بمركز مدينة الخصوص والتي تضم مقر ورش مؤسسة اضواء المستقبل للتنمية، والتي تهتم بتدريب السيدات في مدينة الخصوص على عمل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وتسهم هذه الورش في استغلال طاقات وإمكانيات السيدات داخل المجتمع وصقل قدراتهم على استثمار الإمكانيات البيئية المحيطة بهم، والمساهمة في نشر ثقافة الجمال والذوق الراقي في المجتمع.