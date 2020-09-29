شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف طلب تصالح في الإسكندرية بـ 900 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مصدر مسؤول في المركز الذكى الذي يتلقى طلبات التصالح على المبانى المخالفة في الإسكندرية ان عدد الطلبات قفز بصورة كبيرة خلال الاسبوع الأخير من هذا الشهر وقبل صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمد التصالح لنهاية شهر اكتوبر المقبل ليصل إلى 12 ألف طلب تصالح ودفع المواطنون مبالغ جدية التصالح وصل قيمتها لحوالى 900 مليون جنيه .

وتوقع المصدر أن يقل الاقبال خلال بدايات الشهر المقبل بسبب تأجيل المهلة ومدها شهر ويساعد هذا في تقليل التزاحم الذي شهدناه في الفترة الأخيرة حيث يعد المركز الذكى هو الوحيد في المحافظة المؤهل لاستقبال طلبات الاسكندرية كلها .

يذكر ان الإسكندرية من أكثر محافظات الجمهورية في مخالفات البناء حيث تسجل حوالى 134 ألف قرار إزالة لعقارات مخالفة تم تنفيذ مايقرب من 4000 قرار منها وكان آخر ماصدر عن محافظة الاسكندرية منذ شهر ان طلبات التصالح كانت 3070 طلب دفعوا حوالى 450 مليون جنيه مايشير إلى مضاعفة الطلبات خلال شهر سبتمبر فقط .