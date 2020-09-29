شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد شوارع الزقازيق ليلًا لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجولة مفاجئة بشوارع مدينة الزقازيق في ساعة متأخرة من مساء أمس، وذلك لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتأكد من رفع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وكذلك التأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لهم.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع المحطة والجلاء والصاغة، لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، مشدداً على ضرورة رفع أكوام القمامة من الشوارع أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

كما شدد المحافظ على مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بالشوارع والميادين، لضبط المركبات المخالفة لخطوط السير، وغير الملتزم أصحابها بقواعد وقوانين المرور لإعادة الانضباط للشارع.

وحرص محافظ الشرقية على الاستماع لشكاوى المواطنين والتعرف على إحتياجاتهم، مؤكداً أن التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم أحد معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وقال كلنا نعمل من أجل وصالح المواطن.

توجه محافظ الشرقية لمنطقة القناطر التسعة بمدينة الزقازيق، لمتابعة تنفيذ المراحل النهائية لأعمال التطوير والتجميل التي تشهدها المنطقة، والمحاور المرورية الجديدة والتي ستساهم وبشكل كبير في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة، وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل المحافظة، وذلك لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لها، مؤكدا على ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالشارع، ومتابعة النوبتحيات المسائية لعمال النظافة والمنشآت الخدمية، للتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

Advertisements